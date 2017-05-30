Последствия урагана в Москве и области

Парковка у кафе "Помпончик" в поселке Ржавки на Ленинградском шоссе © Александр Сайганов/ТАСС

11 человек погибли в результате урагана в Москве

11 человек погибли в результате урагана в Москве 29 мая, 18:37

Парковка у кафе "Помпончик" в поселке Ржавки на Ленинградском шоссе © Александр Сайганов/ТАСС

Ураган, прошедший 29 мая в Москве и области, по последним данным, привел к гибели 16 человек. За медицинской помощью обратились порядка 170 человек. Во время урагана в МЧС поступило более 4,5 тыс. заявок о происшествиях, связанных с непогодой.

Шквалистый ветер повалил множество деревьев и рекламных конструкций в большинстве столичных округов, на многих улицах это привело к повреждению автомобилей. Ураган срывал фрагменты кровли со зданий, сносил детские площадки и даже переворачивал гаражи-ракушки. Также от порывов ветра рухнула так называемая пирамида Голода на Новорижском шоссе.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедший ураган беспрецедентным по своим последствиям.

Работы по расчистке улиц и дворов от упавших деревьев и мусора должны завершиться днем 30 мая.