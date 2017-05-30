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Последствия урагана в Москве и области

Происшествия
30 мая, 14:09 UTC+3

Шквалистый ветер привел к гибели 16 человек, пострадали порядка 170

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©  Андрей Любимов/АГН "Москва"
Пересечение Тверской улицы и Тверского бульвара
Пересечение Тверской улицы и Тверского бульвара
Пересечение Тверской улицы и Тверского бульвара
© Артем Геодакян/ТАСС
© АГН "Москва"
© EPA/YURI KOCHETKOV
Тверской бульвар
Тверской бульвар
Тверской бульвар
© Артем Геодакян/ТАСС
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Бизнес-центр на Щелковском шоссе
Бизнес-центр на Щелковском шоссе
Бизнес-центр на Щелковском шоссе
© АГН "Москва"
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Люблинская улица
Люблинская улица
Люблинская улица
© АГН "Москва"
© REUTERS/Alexander Panchenko
Остановка общественного транспорта после урагана на Кировоградской улице
Остановка общественного транспорта после урагана на Кировоградской улице
Остановка общественного транспорта после урагана на Кировоградской улице
© Михаил Почуев/ТАСС
Район Богородское
Район Богородское
Район Богородское
© Артем Коротаев/ТАСС
Парковка у кафе "Помпончик" в поселке Ржавки на Ленинградском шоссе
Парковка у кафе "Помпончик" в поселке Ржавки на Ленинградском шоссе
Парковка у кафе "Помпончик" в поселке Ржавки на Ленинградском шоссе
© Александр Сайганов/ТАСС
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
Ленинградское шоссе
© Александр Сайганов/ТАСС
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+
©  Андрей Любимов/АГН "Москва"
Пересечение Тверской улицы и Тверского бульвара
© Артем Геодакян/ТАСС
© АГН "Москва"
© EPA/YURI KOCHETKOV
Тверской бульвар
© Артем Геодакян/ТАСС
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Бизнес-центр на Щелковском шоссе
© АГН "Москва"
© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
Люблинская улица
© АГН "Москва"
© REUTERS/Alexander Panchenko
Остановка общественного транспорта после урагана на Кировоградской улице
© Михаил Почуев/ТАСС
Район Богородское
© Артем Коротаев/ТАСС
Парковка у кафе "Помпончик" в поселке Ржавки на Ленинградском шоссе
© Александр Сайганов/ТАСС
Ленинградское шоссе
© Александр Сайганов/ТАСС

Ураган, прошедший 29 мая в Москве и области, по последним данным, привел к гибели 16 человек. За медицинской помощью обратились порядка 170 человек. Во время урагана в МЧС поступило более 4,5 тыс. заявок о происшествиях, связанных с непогодой.

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Шквалистый ветер повалил множество деревьев и рекламных конструкций в большинстве столичных округов, на многих улицах это привело к повреждению автомобилей. Ураган срывал фрагменты кровли со зданий, сносил детские площадки и даже переворачивал гаражи-ракушки. Также от порывов ветра рухнула так называемая пирамида Голода на Новорижском шоссе. 

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедший ураган беспрецедентным по своим последствиям.

Работы по расчистке улиц и дворов от упавших деревьев и мусора должны завершиться днем 30 мая.

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