Последствия урагана в Москве и области

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Ураган, прошедший 29 мая в Москве и области, по последним данным, привел к гибели 16 человек. За медицинской помощью обратились порядка 170 человек. Во время урагана в МЧС поступило более 4,5 тыс. заявок о происшествиях, связанных с непогодой.
Шквалистый ветер повалил множество деревьев и рекламных конструкций в большинстве столичных округов, на многих улицах это привело к повреждению автомобилей. Ураган срывал фрагменты кровли со зданий, сносил детские площадки и даже переворачивал гаражи-ракушки. Также от порывов ветра рухнула так называемая пирамида Голода на Новорижском шоссе.
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедший ураган беспрецедентным по своим последствиям.
Работы по расчистке улиц и дворов от упавших деревьев и мусора должны завершиться днем 30 мая.