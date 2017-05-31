AP: США оштрафовали Deutsche Bank за подозрительные операции

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Федеральная резервная система США оштрафовала крупнейший немецкий финансовый институт Deutsche Bank на $41 млн за сомнительные операции. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).
Банк согласился с предписанием ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с отмыванием денег, действующих на территории США. "Мы твердо намерены принять все предписанные Федеральной резервной системой меры для исправления нарушений и полностью оправдать возложенные на нас ожидания", - говорится в заявлении банка.
Представители Федеральной резервной системы полагают, что недостаточный контроль со стороны Deutsche Bank позволил некоторым российским клиентам банка участвовать в фиктивных схемах по продаже ценных бумаг и вывести деньги на офшорные счета, отмечает Associated Press.
31 января этого года Deutsche Bank объявил, что он был оштрафован Управлением финансовых услуг американского штата Нью-Йорк на $ 425 млн (около €397 млн) за нарушение американских законов в области противодействия легализации преступно нажитых капиталов путем вывода из России порядка 10 млрд долларов в 2011-2015 годах. Речь шла о схеме, которая позволяла клиентам Deutsche Bank скупать ценные бумаги за российские рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке.
В тот же день Deutsche Bank сообщил, что он выплатит британским властям 163 млн фунтов (более $200 млн) в рамках мирового соглашения по делу об отмывании денег клиентами. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано сегодня пресс-службой банка.