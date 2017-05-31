Матвиенко: заморозка индексации пенсий неприемлема

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сценарий, предусматривающий заморозку индексации пенсий, недопустим. Об этом журналистам заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Заморозка индексации пенсий абсолютно неприемлема. Такой сценарий не может рассматриваться", - отметила она.

Матвиенко пояснила, что этот сценарий недопустим, так как Россия является социальным государством. Кроме того, напомнила сенатор, действующее законодательство определяет уровень индексации пенсий в зависимости от инфляции.

Ранее СМИ сообщили, что Минэкономразвития (МЭР) в своем сценарии экономического развития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет в целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых. Из прогноза министерства следует, что в сравнении с 2016 годом доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные зарплаты - на 56,5%, экономика - на 78%, а пенсии - всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 году, до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 года.

"У нас в последнее время столько желающих давать прогнозы, все они разнятся, такое ощущением, что им не дает покоя слава (астролога) Павла Глобы", - подчеркнула Матвиенко. Она добавила, что главная задача МЭР - принять все необходимые меры для того, чтобы выполнить поручение президента к 2020 году обеспечить рост российской экономики выше мировых темпов. "Главная задача экономического развития - это поступательное увеличение доходов населения, тем более малообеспеченных слоев, к числу которых относятся пенсионеры. Уверена, что такой прогноз, сценарий не будет принят", - заключила спикер.