"Газпром": компания не владеет на Украине имуществом, сопоставимым с суммой штрафа

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Стоимость имущества "Газпрома" на Украине несопоставимо меньше суммы штрафа, наложенного на компанию украинским антимонопольным комитетом, сообщил в ходе телефонной конференции заместитель начальника юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец.

"У "Газпрома" нет, никогда не будет, я надеюсь, имущества (на Украине - прим. ТАСС), сопоставимого с суммой этого штрафа. Стоимость акций "Газтранзита", арестованных судебными приставами, существенно меньше, не сопоставима. Иного имущества (на Украине - прим. ТАСС) "Газпром" не имеет", - сказал Кузнец.

При этом шансы Украины взыскать имущество "Газпрома" за пределами страны он оценил как незначительные.

Государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала акции "Газпрома" в компании "Газтранзит" по обращению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно отчету российского газового холдинга по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первый квартал 2017 года, "Газпром" 12 мая получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита".

"12 мая 2017 года ПАО "Газпром" получило через представительство ПАО "Газпром" в г. Киеве постановления Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд украинских гривен (по курсу на 31 марта 2017 года - 35,881 млрд руб.), и наложении ареста на принадлежащие ПАО "Газпром" акции АО "Газтранзит", - говорится в отчете.