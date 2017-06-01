Алиханов потребовал усилить контроль за вводом пассажирского терминала аэропорта Храброво

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КАЛИНИНГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявил, что руководство аэропорта Храброво не исполнило обязательства по вводу в эксплуатацию нового пассажирского терминала и потребовал от правительства региона усилить контроль за ходом работ. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.
"Глава (врио) региона подчеркнул, что руководством аэровокзала не выдержаны обещанные сроки по вводу в эксплуатацию первой очереди здания," - говорится в сообщении пресс-службы.
"Руководство аэропорта Храброво в очередной раз подводит калининградцев и гостей области. Мы в свою очередь исполнили перед аэропортом все свои обязательства. Никаких разумных объяснений срыва сроков я не вижу", - приводит пресс-служба слова Алиханова.
Ранее сообщалось, что новое крыло пассажирского терминала Храброво сможет принимать пассажиров 1 июня. Накануне стало известно, что с этого дня терминал начинает работать в тестовом режиме для отработки всех механизмов, чтобы потом не допустить коллапсов при обслуживании пассажиров. С 29 мая на объекте приступила к работе комиссия Ростехнадзора.
"Надо держать ситуацию на контроле, дать соответствующие поручения министерству развития инфраструктуры и анализировать отзывы пассажиров о качестве работ", - сказал Алиханов, давая поручения врио заместителя председателя областного правительства Александру Рольбинову.
Реконструкция Храброва, включающая обновление ВПП и аэровокзального комплекса, была начата в 2013 году в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Обустройство аэровокзального комплекса осуществляется за счет средств собственника аэропорта (компания "Новапорт"), генеральным подрядчиком является компания "Еврогрупп". Общий объем капитальных вложений составляет 2,75 млрд рублей.
Реконструкция ВПП предполагает ее удлинение на 850 метров - с 2,5 км до 3,3 км, что позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов, а также строительство участка магистральной и скоростной рулежных дорожек. Общая стоимость работ составляет 3,39 млрд рублей за счет федерального бюджета.
По данным дирекции Храброва, после реконструкции аэропорт будет способен обслужить до 3,5 млн человек в год. Все работы по его реконструкции намечено закончить к концу 2017 года.
Международный аэропорт Храброво связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Череповец, Мурманск, Анапа, Калуга, Архангельск, Минск, Гродно, Гомель, Брест, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия и Барселона. Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн человек.