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Судно-трубоукладчик компании-строителя "Турецкого потока" встало на рейд Анапы

Экономика и бизнес
3 июня, 21:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июня. /ТАСС

Судно Pioneering Spirit зашло в акваторию Черного моря

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МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit, принадлежащее компании Allseas, которая заключила контракт с "Газпромом" на укладку "Турецкого потока", зашло в акваторию Черного моря и встало на рейд возле Анапы. Об этом следует из треккинговых данных портала Marinetraffic.

"Газпром" и Allseas заключили контракт на укладку морской части трубопровода в феврале этого года. По дну Черного моря предполагается проложить 900 км труб. Для выполнения этих работ будет задействовано крупнейшее в мире строительное судно Pioneering Spirit, оснащенное шестью установками для сварки и нанесения покрытия. 5 мая в порт Анапы прибыло судно-трубоукладчик Audacia.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Морской участок газопровода реализует компания South Stream Transport B. V. (100% дочернее общество "Газпрома"). В декабре 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B. V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд кубометров газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд. Инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.

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