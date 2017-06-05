Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,5 руб., евро - до 63,62 руб.

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 56,5 руб.
Курс евро уменьшился на 29 коп., составив 63,62 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1887,43 пункта.
Индекс РТС также прибавил 0,3% и достиг отметки 1049,34 пункта.