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Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,5 руб., евро - до 63,62 руб.

Экономика и бизнес
5 июня, 10:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1887,43 пункта

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и достиг отметки в 56,5 руб.

Курс евро уменьшился на 29 коп., составив 63,62 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3% и составил 1887,43 пункта.

Индекс РТС также прибавил 0,3% и достиг отметки 1049,34 пункта.

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