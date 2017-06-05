Глава АФК "Система" назвал иск "Роснефти" ударом по рыночной капитализации компании

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Иск "Роснефти" нанес "серьезный удар по рыночной капитализации АФК "Система", заявил президент АФК Михаил Шамолин, слова которого приводятся в сообщении компании.

В мае этого года "Роснефть" и "Башнефть" подали иск в суд о взыскании с АФК "Система" и ее дочерней структуры "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей. В эту сумму истцы оценили убытки, которые, по их мнению, они понесли в связи с реорганизацией "Башнефти". Позднее сумма иска была увеличена до 170,6 млрд рублей.

"Действия истцов нанесли серьезный удар по рыночной капитализации АФК "Система", - прокомментировал ситуацию Шамолин.

Котировки акций российского холдинга АФК "Система" на фоне новостей о подаче "Роснефтью" иска по итогам торгов 3 мая на Московской бирже упали на 36,92%, до 14,06 рубля за бумагу. Тогда капитализация АФК "Система" снизилась на 79,419 млрд рублей - до 135,679 млрд рублей. В понедельник в начале торгов на Московской бирже акции компании подорожали на 3,5% до 13,98 рубля за одну акцию, а капитализация составила 133,9 млрд рублей. Тем не менее, несмотря на сегодняшний рост цена акций АФК "Система" сейчас на 37,3% ниже цены закрытия торгов 2 мая, когда "Роснефть" еще не подала иск к компании.

Президент АФК подчеркнул, что "Система" считает требования "Роснефти" и "Башнефти" "незаконными и необоснованными" и намерена отстаивать свои интересы всеми законными способами. По словам Шамолина, в период владения акциями "Башнефти" АФК "превратила ее в одну из лучших нефтяных компаний". "Все корпоративные действия, упомянутые в иске, были направлены на максимизацию стоимости "Башнефти" в преддверии потенциального IPO на международных рынках. Реорганизация "Башнефти" осуществлялись именно с этой целью и проходила в полном соответствии с российским законодательством", - отметил он.

По словам Шамолина, компания планирует обеспечивать "максимальную открытость в вопросах, связанных с данным иском". Для этого на сайте АФК был создан специальный веб-портал с актуальной информацией по этому делу.