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Медведев подписал постановление о создании ТОР "Свободный" в Амурской области

Экономика и бизнес
5 июня, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Кабмин поясняет, что это будет способствовать интеграции с КНР и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития "Свободный" в Амурской области.

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Как сообщает официальный сайт кабмина, это "будет способствовать производственной кооперации и интеграции с Китайской Народной Республикой и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты".

ТОР создается на территориях муниципальных образований Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области. "Определены границы ТОР "Свободный", виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных вложений резидентов (500 тыс. рублей), - говорится в сообщении. - Установлено, что на ТОР "Свободный" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза". "Создание ТОР будет финансироваться в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", - отмечается в документе.

По оценке Минвостокразвития РФ, в результате реализации инвестиционных проектов будет создано более 4,5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2024 года составят 313,9 млрд рублей.

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