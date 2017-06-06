Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"

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УФА, 6 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство минземимущества Башкирии о присоединении к иску "Роснефти" к АФК "Система" в качестве соистца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд принял решение удовлетворить ходатайство", - сказала судья.
Представитель "Роснефти" пояснил, что компания увеличила сумму исковых требований со 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб. в связи с изменением валютных курсов.
"Сумма причиненных "Башнефти" убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара. Существенную долю в операционной деятельности ПАО АНК "Башнефть" занимает экспортная выручка от реализации нефти и нефтепродуктов. Расходы ПАО, как и большинства ВИНК, также в существенной части производятся в иностранной валюте, либо зависят от курса доллара. За валюту приобреталось основное оборудование. К курсу доллара привязано налогообложение", - пояснил представитель истца.
Минземимущества Башкирии увеличение суммы иска "Роснефти" к АФК "Система" поддерживает, заявил в суде представитель ведомства.
Представитель "Роснефти" также отметил, что доля указанных налогов и пошлин в структуре себестоимости продукции составляет не менее 30%, а процент валютных заимствований в портфеле "Башнефти" составлял более 50%.
"Роснефть" считает, что сумма убытков, причиненных "Башнефти" в размере 106,6 млрд руб., обоснованно пересчитана в доллары по курсу на дату определения размера убытков.
АФК "Система" считает "нонсенсом" уточнение требований "Роснефти" по сумме иска, заявил представитель организации на предварительном заседании.
"Нонсенс. Это дополнительное требование, которое не было указано ранее. Сумма в 63 с лишним миллиарда рублей в первоначальном иске не фигурировала. При этом видим из расчета, который прилагался к иску: требования, изначально заявленные, не изменились", - сказал представитель ответчика.