Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"

УФА, 6 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство минземимущества Башкирии о присоединении к иску "Роснефти" к АФК "Система" в качестве соистца, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд принял решение удовлетворить ходатайство", - сказала судья.

Представитель "Роснефти" пояснил, что компания увеличила сумму исковых требований со 106,6 млрд руб. до 170,6 млрд руб. в связи с изменением валютных курсов.

"Сумма причиненных "Башнефти" убытков была скорректирована в связи с тем, что хозяйственная деятельность компании в значительной степени зависит от курса доллара. Существенную долю в операционной деятельности ПАО АНК "Башнефть" занимает экспортная выручка от реализации нефти и нефтепродуктов. Расходы ПАО, как и большинства ВИНК, также в существенной части производятся в иностранной валюте, либо зависят от курса доллара. За валюту приобреталось основное оборудование. К курсу доллара привязано налогообложение", - пояснил представитель истца.

Минземимущества Башкирии увеличение суммы иска "Роснефти" к АФК "Система" поддерживает, заявил в суде представитель ведомства.

Представитель "Роснефти" также отметил, что доля указанных налогов и пошлин в структуре себестоимости продукции составляет не менее 30%, а процент валютных заимствований в портфеле "Башнефти" составлял более 50%.

"Роснефть" считает, что сумма убытков, причиненных "Башнефти" в размере 106,6 млрд руб., обоснованно пересчитана в доллары по курсу на дату определения размера убытков.

Увеличение иска - нонсенс

АФК "Система" считает "нонсенсом" уточнение требований "Роснефти" по сумме иска, заявил представитель организации на предварительном заседании.

"Нонсенс. Это дополнительное требование, которое не было указано ранее. Сумма в 63 с лишним миллиарда рублей в первоначальном иске не фигурировала. При этом видим из расчета, который прилагался к иску: требования, изначально заявленные, не изменились", - сказал представитель ответчика.