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Акции АФК "Система" упали почти на 5% на фоне присоединения Башкирии к иску "Роснефти"

Экономика и бизнес
6 июня, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Стоимость бумаги упала до 13,5 рублей

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Акции АФК "Система" на торгах Московской биржи упали на 4,6%, до 13,5 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов. Снижение акций компании происходит на фоне новостей о том, что арбитражный суд Башкирии удовлетворил ходатайство минземимущества региона о присоединении к иску "Роснефти" к АФК "Системе" в качестве соистца.

"Роснефть" подала иск в суд к АФК "Система" и "Система-Инвест" о взыскании 106,6 млрд руб. убытков, причиненных в результате реорганизации "Башнефти". Впоследствии сумма иска была увеличена до 170,6 млрд руб. в связи с ослаблением курса рубля. Котировки акций АФК "Система" на фоне новостей о подаче "Роснефтью" иска по итогам торгов 3 мая на Московской бирже падали на 36,92%, до 14,06 руб. за бумагу.

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Иск "Роснефти" к АФК "Система"
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