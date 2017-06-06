"Газпром" обсуждает с Болгарией варианты развития ее ГТС

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Газпром" и Болгария не обсуждают возобновление "Южного потока", а рассматривают иные варианты развития ее газотранспортной системы (ГТС). Об этом заявил журналистам зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Мы с болгарскими коллегами обсуждаем варианты развития газотранспортной системы Болгарии, именно об этом пока идет речь", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о планах возобновления строительства "Южного потока".
Кроме того, как отметил Медведев, запросов от Болгарии к "Газпрому" на увеличение поставок газа не поступало. "В данном случае я участвовал в переговорах с Болгарией. Никаких запросов на 15 млрд кубов не поступало", - сказал он.
Накануне премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария рассчитывает на российский газ в объеме 15 млрд куб. м, готовясь к строительству газораспределительного центра "Балкан". Премьер-министр выразил опасения по поводу того, что Болгария вместо страны, которая обеспечивает транзит газа, может остаться всего лишь клиентом - потребителем, если все новые газовые потоки пройдут мимо.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, в ходе которой, по сообщению Минэнерго Болгарии, особое внимание было уделено вопросам поставки природного газа в страну в долгосрочной перспективе. Петкова также проинформировала Миллера о проекте строительства газораспределительного центра "Балкан". По итогам переговоров была подписана дорожная карта по изучению вопроса о развитии газораспределительной сети на территории Болгарии.