Nissan отзывает в России почти тысячу Terrano из-за ошибки в спецификации

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский дилер Nissan - ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС" - отзывает в России 976 кроссоверов Terrano, произведенные с марта по ноябрь 2016 г. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"На некоторых транспортных средствах с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации. В связи с чем существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки", - отмечается в сообщении.
Это может привести к повреждению проводки, вследствие чего включается сигнализатор неисправности подушки безопасности, предупреждает Росстандарт.
На указанных транспортных средствах будет проведена замена рулевого колеса и, при необходимости, подрулевого переключателя.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.