Глава Минтранса: особой проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж нет

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ТОЛЬЯТТИ, 10 июня. /ТАСС/. Минтранс России не видит особой проблемы в оттоке российских пилотов на работу в зарубежные авиакомпании. Об этом в субботу сообщил журналистам министр транспорта России Максим Соколов.
"Не так страшен черт, как его малюют. Действительно, появилась информация, что многие российские пилоты сейчас в зарубежных авиакомпаниях, особенно в странах Юго-Восточной Азии, но на самом деле в связи с этим большой проблемы нет", - сказал Соколов.
Как напомнил министр, Россия ранее открывала свой рынок для работы иностранных пилотов.
"Здесь надо исходить из того, что авиация является одной из самых конкурентных в мировом масштабе отраслей экономики. Взаимодействие идет очень плотное, и наши компании, естественно, вынуждены конкурировать и за качество, и за цену билетов, ну и в том числе за рабочую силу", - сказал Соколов.
По его словам, количества подготавливаемых в России пилотов вполне достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка. "С точки зрения подготовки летного состава у нас достаточный прием в вузы. Несколько лет назад он был не очень большим, сейчас это порядка тысячи человек в год, и этого, конечно, вполне достаточно, чтобы обеспечить растущие потребности нашего авиационного рынка", - подчеркнул Соколов.