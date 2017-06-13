Правкомиссия одобрила законопроект о введении в России tax free

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении системы компенсации НДС иностранным гражданам при вывозе приобретенных в России товаров - так называемой системе tax free. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Законопроект направлен на введение в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), возмещать суммы налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченные при покупке в рознице товара на территории РФ, при вывозе этих товаров за пределы таможенной территории ЕврАзЭС", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект закона, подготовленный Минфином, вносит поправки в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ. Кодекс предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей возможность такой компенсации. Законопроект также предусматривает право на вычет сумм НДС, исчисленных налогоплательщиками - организациями розничной торговли, по товарам, реализованным таким физическим лицам, отмечается в материалах пресс-службы кабмина.

Также предлагается установить нулевую ставку НДС в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, определить перечень документов, представляемых в налоговые органы для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС.

В правительстве РФ подчеркивают, что законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров России.