Страховщики поддерживают снятие ограничений при онлайн-продажах страховых полисов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Всероссийский союз страховщиков выступил за принятие законопроектов, которые способствуют снятию ограничений при онлайн-продажах страховых полисов, говорится в пресс-релизе ВСС со ссылкой на слова президента союза Игоря Юргенса. Позицию по законопроектам ВСС направил в комитет Госдумы по финрынку (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

Законопроекты об этом были внесены в Госдуму в апреле. Первый законопроект, представляющий собой поправки в закон о противодействии отмыванию доходов предлагает включить страховые компании (кроме страховщиков ОМС) в перечень организаций, которые вправе использовать институт упрощенной идентификации клиента, то есть с помощью государственных информационных ресурсов - системы межведомственного электронного взаимодействия, системы ПФР и ФФОМС.

Сейчас право использования упрощенной идентификации есть у банков, профучастников рынка ценных бумаг, управляющих компаний инвестфондов, паевых инвестфондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых компаниий. Они вправе поручить банку провести эту идентификацию на основании договора. Однако такого права пока лишены страховые компании, что не имеет объяснения с точки зрения сути страховых услуг, говорится в письме ВСС.

"(Снятие ограничений) будет способствовать развитию онлайн-продаж, особенно в секторе страхования жизни. <...> Банки являются основным каналом продаж страховок жизни, и если страховщикам разрешить делегировать им полномочия по идентификации, то развитие онлайн-продаж страхования жизни продолжится ускоренными темпами", - отмечает Юргенс. В первом квартале страхование жизни стало самым быстрорастущим сегментом страхового рынка: сегмент вырос на 44,4%, до 59,8 млрд руб. в основном за счет продаж инвестиционного страхования жизни через банки.

Сейчас доля онлайн-страхования составляет менее 0,1% рынка страховых услуг РФ (без учета е-ОСАГО), а введение упрощенной идентификации позволит увеличить этот показатель в 100 раз до 10%, считает Юргенс.

Зависимость от банков пагубно сказывается на качестве предлагаемых страховых продуктов, добавил вице-президент ВСС Максим Данилов, продажа онлайн позволит снизить эти риски.

ВСС рассчитывает на рассмотрение законопроекта в ходе весенней сессии, уточнил Юргенс.

Посредники в онлайне

Второй законопроект предлагает разрешить продавать электронные страховые полисы через посредников - брокеров и агентов-юрлиц (сейчас продажа электронного полиса должна осуществляться через официальный сайт страховщика).

Снятие запрета на участие посредников в онлайн-продажах позволит "потребителю получить услугу с наилучшим соотношением цена-качество, оперативно взаимодействовать со страховыми организациями в процессе постпродажного обслуживания, максимально ускорить процесс урегулирования страховых случаев", - говорится в отзыве ВСС на законопроект.