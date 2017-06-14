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Источник: ЕСН может 15 июня закрыть сделку по покупке РБК

Экономика и бизнес
14 июня, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Другой источник отметил, что сделка может быть закрыта до конца недели. По информации третьего источника, группа ЕСН уже купила РБК, но последние формальности могут быть завершены в ближайшие дни

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Группа ЕСН может 15 июня закрыть сделку по покупке холдинга РБК у группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Об этом рассказал ТАСС источник, знакомый с итогами переговоров по сделке.

Другой источник отметил, что сделка может быть закрыта до конца недели. По информации третьего источника, группа ЕСН уже купила РБК, однако последние формальности могут быть завершены в ближайшие несколько дней.

Представители ЕСН и "Онэксима" отказались от комментариев.

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В начале июня владелец группы ЕСН Григорий Березкин говорил, что рассчитывает закрыть сделку по покупке РБК в ближайшее время.

Также Березкин отмечал, что ЕСН изучает перспективы синергии между медиахолдингом РБК с другими медиа-активами, входящими в ЕСН. По его словам, после закрытия сделки группа может создать единый медиа-холдинг, объединив все активы. Однако об объединении редакций речи не идет.

У Березкина уже есть медиа-активы, среди которых издательский дом "Комсомольская правда" и ежедневная газета Metro. Группа ЕСН также владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино) и энерготрейдером "Русэнергосбыт".

В конце мая Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО "Сотол проект" (входит в группу ЕСН) о приобретении 65,43% голосующих акций холдинга РБК. Кроме того, ФАС согласовала "Сотол проект" приобретение 80,463% доли в ООО "РБК Онлайн".

О медиахолдинге РБК

РБК - один из крупнейших медиахолдингов России. Владеет одноименным информационным порталом, газетой "РБК Daily", журналом РБК и телеканалом РБК-ТВ.

После кризиса 2008 г. РБК оказался не в состоянии справиться со своей долговой нагрузкой. В 2010 г. основным акционером медиахолдинга стала группа "Онэксим", приняв на себя долги РБК.

В конце 2013 - начале 2014 гг. в РБК перешел ряд сотрудников Forbes. Под руководством шеф-редактора РБК Елизаветы Осетинской было проведено объединение редакций сайта, журнала, газеты и телеканала РБК. В апреле 2016 г. в офисах "Онэксима" были проведены обыски, а в мае РБК лишился редакционного руководства - компанию покинули Осетинская, главный редактор газеты Максим Солюс и главный редактор информагентства Роман Баданин.

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