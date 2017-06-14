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Силуанов: решение ФРС повысить ставку не окажет существенного влияния на экономику РФ

Экономика и бизнес
14 июня, 22:21 UTC+3 МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Также глава Минфина сказал, что повышение процентных ставок ФРС не повлияет на решение России по размещению еврооблигаций

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Решение ФРС США повысить базовую процентную ставку на 25 б.п. до 1-1,25% является ожидаемым и не окажет существенного влияния на экономику России, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Решение ФРС - ожидаемое, и оно не окажет существенного влияния на российскую экономику, которая устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала. Россия имеет позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет. Оснований для рисков по оттоку капитала нет, рубль по- прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных", - отметил Силуанов.

Также министр сказал, что повышение процентных ставок ФРС не повлияет на решение России по размещению еврооблигаций. "На решение России по размещению еврооблигаций повышение процентных ставок США не повлияет, планы по заимствованию на зарубежных рынках $3 млрд США сохраняются. Ожидаем интерес иностранных инвесторов к нашим бумагам. Повышение ставки ФРС будет иметь минимальный эффект на их доходность", - отметил Силуанов.

Ранее в среду ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 б.п., до 1-1,25%. Это решение ФРС было ожидаемым. Так, консенсус прогноз агентства Bloomberg свидетельствовал о том, что лишь 5 из 100 опрошенных экономистов ожидали сохранения ставки в прежнем диапазоне 0,75-1% годовых. Остальные эксперты были уверены в повышении учетной ставки на 25 б.п., до 1-1,25% годовых.

Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте, когда регулятор объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,75-1% с 0,5-0,75% годовых. При этом Федрезерв на мартовском заседании не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно-кредитной политики в США, а в мае сохранил ставку на прежнем уровне.

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