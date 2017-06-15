Путин: решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенно

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Решение по пенсионному возрасту надо принимать без спешки и взвешенно. Об этом заявил в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин.

"Принимать такие решения нужно взвешенно, без всякой суеты и спешки", - сказал он

К повышению пенсионного возраста надо относиться аккуратно, решение не принято, вопрос находится на обсуждении в правительстве, отметил он.