Эксперты: продэмбарго помогло овощеводам РФ нарастить объемы производства

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Продовольственное эмбарго, введенное РФ в ответ на западные санкции, помогло российским овощеводам нарастить объемы производства и переориентировать россиян с импортных овощей на местные. Такое мнение высказали ТАСС овощеводы и эксперты отрасли. Они также заявили, что не боятся конкуренции после отмены санкций.

В четверг во время "Прямой линии" президент России Владимир Путин назвал плюсы введенных против России санкций. Благодаря им, по его словам, страна была вынуждена "включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо-долларами". В частности, отметил российский лидер, санкции и продэмбарго, введенное Россией в ответ на них, положительно сказались на развитии сельского хозяйства. Путин также заявил, что после снятия эмбарго власти страны продолжат косвенную поддержку аграриев, но "грубой поддержки" не будет.

Овощеводам "в плюс"

"В нашей сфере санкции оказались действительно, что называется, "в плюс", - заявил ТАСС президент краснодарской краевой ассоциации агропромышленных комплексов "Теплицы Кубани" Алексей Коновалов. - В условиях санкций производители только выигрывают, в том числе и по выручке, и по росту объема производств, что благотворно отражается на ценообразовании. Например, теперь, когда у нас сезон овощей открытого грунта, импорта практически нет".

По словам Коновалова, благодаря продэмбарго в овощеводство потекли инвестиции, аграрии начали строить новые теплицы. "За последние два года в отрасль овощеводства значительно выросли инвестиции. За это время в России появилось более 200 гектаров теплиц", - сказал он.

Того же мнения придерживается Хизир Джаримок - гендиректор фирмы "Радуга" (ведущая в Адыгее компания по производству овощей в закрытом грунте, на ее долю приходится 90% всей тепличной продукции, выращенной в регионе - прим. ТАСС). "Санкции на ввоз продукции из-за рубежа нам очень помогли - число клиентов увеличилось в пять раз. Сегодня у предприятия не хватает объемов овощной продукции, чтобы удовлетворить их спрос. По расчетам, для этого нам необходимо производить овощей минимум в 10 раз больше", - рассказал гендиректор.

Директор кемеровского сельскохозяйственного производственного кооператива "Береговой" (один из крупнейших в Кузбассе производителей овощей, на его долю приходится около 40% - прим. ТАСС) Сергей Поликов рассказал ТАСС, что введение ограничений на ввоз иностранной овощной продукции предприятие ощутило только в первый год.

"Первый год было заметно, а потом - нет", - сказал он.

Будущая конкуренция не страшна

Президент на "Прямой линии" подчеркнул, что после снятия санкций в отношении России продэмбарго также будет отменено. Опрошенные ТАСС аграрии, комментируя это, заявили, что конкуренции не боятся.

"Мы достаточно уверенно себя чувствуем на российском рынке. Наша овощная продукция пользуется повышенным спросом в Адыгее, Краснодарском крае и в Москве. Уверен, при конкуренции с зарубежными поставщиками мы не только сохраним всех деловых партнеров, но и увеличим их число", - сказал Джаримок.

Он также высказал уверенность в преимуществах отечественной сельхозпродукции перед импортной. Например, его компания уже четвертый год работает без применения ядохимикатов. Кроме того, в ценовом сегменте российская сельхозпродукция также имеет преимущества, поскольку дешевле импортной.

"Что касается ранних поставок овощей на рынок <…>, то сейчас и это преимущество (западных стран и Турции - прим. ТАСС) практически сводится к минимуму. Сбор огурцов в теплицах Адыгеи начинается уже в конце января, помидоров - в начале марта, сбор овощей продолжается практически до Нового года. Таким образом, <…> тепличные хозяйства страны готовы снабжать рынок овощами почти круглый год", - заявил эксперт.

Санкции и ответ России

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их.

В свою очередь, Россия ввела ответные меры: в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из ЕС и стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза сельскохозяйственной продукции.

Позже продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 года, список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 года) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.