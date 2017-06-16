Песков: недовольство в ЕС санкциями против РФ понятно, потому что бизнес несет убытки

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Кремль считает объяснимым недовольство планами США по ужесточению санкций в отношении России, которое накануне высказали ФРГ и Австрия.
"Дело в том, что многие, и фермеры, и промышленники в Германии несут прямые убытки в связи с этими санкциями", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Поэтому, конечно, их недовольство вполне понятно и объяснимо", - добавил он.
Песков напомнил, что накануне во время "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин высказался о новых планах США ужесточить санкции против России. "Относимся к этому крайне негативно", - сказал пресс-секретарь. "Они (санкции), как и прежде, способны нанести дополнительный вред не только нам, но и тем, кто эти санкции поддерживает, и всем, кто к ним присоединился", - пояснил Песков.
Ранее на этой неделе США заявили о намерении ввести дополнительные санкции против РФ. В ответ на это накануне германский МИД и канцлер Австрии раскритиковали этот проект, поскольку ограничения могут затронуть и европейские компании. Сегодня представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель сообщил, что она также разделяет эту позицию.