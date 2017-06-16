ЦБ допускает в 2017 году паузу в снижении ключевой ставки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Паузы допускаю, если будут реализовываться риски, о которых мы говорили. У нас нет предопределенности и по шагу: 0,25 п. п. или 0,5 п. п. И мы допускаем, что мы можем взять паузы, и не на одно заседание, если оценка рисков, прежде всего среднесрочных рисков, покажет, что повысилась вероятность их реализации", - сказала она.

Глава Центробанка при этом отметила, что вероятность пауз при принятии решения об изменении ключевой ставки не увеличилась по сравнению с предыдущим годом. "Наверное, на таком же уровне и осталась", - уточнила Набиуллина.

Кроме того она сообщила, что Банк России обсуждает возможность публикации прогнозов о дальнейшем движении ключевой ставки.

"Мы обсуждаем такую возможность, но, на наш взгляд, прежде чем начать публикацию таких прогнозов, будь они среднесрочные или долгосрочные,(..) нам нужно провести некоторую информационную работу и подготовку, чтобы этот прогноз не воспринимался как жесткое обязательство Центрального банка, что именно в этом коридоре мы будем двигаться", - подчеркнула она.

ЦБ принимает решения по ставке исходя из текущей динамики и прогнозов, которые могут меняться, пояснила она. "Прежде чем публиковать, мы должны подготовить общественное мнение к восприятию такого прогноза. Сейчас над этим работаем", - отметила она.

В пятницу совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 9% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.

Совет директоров Банка России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле регулятор снизил ключевую ставку еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.