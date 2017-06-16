Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ допускает в 2017 году паузу в снижении ключевой ставки

Экономика и бизнес
16 июня, 15:27 дата обновления: 16 июня, 16:09 UTC+3

Эльвира Набиуллина также отметила, что регулятор обсуждает возможность введения прогнозов по ключевой ставке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России может взять паузу в принятии решений о дальнейшем снижении ключевой ставки в 2017 году. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Паузы допускаю, если будут реализовываться риски, о которых мы говорили. У нас нет предопределенности и по шагу: 0,25 п. п. или 0,5 п. п. И мы допускаем, что мы можем взять паузы, и не на одно заседание, если оценка рисков, прежде всего среднесрочных рисков, покажет, что повысилась вероятность их реализации", - сказала она.

Глава Центробанка при этом отметила, что вероятность пауз при принятии решения об изменении ключевой ставки не увеличилась по сравнению с предыдущим годом. "Наверное, на таком же уровне и осталась", - уточнила Набиуллина.

Смотрите также

Главная цифра в экономике: что нужно знать о ключевой ставке Центробанка РФ

Кроме того она сообщила, что Банк России обсуждает возможность публикации прогнозов о дальнейшем движении ключевой ставки.

"Мы обсуждаем такую возможность, но, на наш взгляд, прежде чем начать публикацию таких прогнозов, будь они среднесрочные или долгосрочные,(..) нам нужно провести некоторую информационную работу и подготовку, чтобы этот прогноз не воспринимался как жесткое обязательство Центрального банка, что именно в этом коридоре мы будем двигаться", - подчеркнула она.

ЦБ принимает решения по ставке исходя из текущей динамики и прогнозов, которые могут меняться, пояснила она. "Прежде чем публиковать, мы должны подготовить общественное мнение к восприятию такого прогноза. Сейчас над этим работаем", - отметила она.

В пятницу совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. - до 9% годовых. Следующее заседание совета директоров регулятора, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 июля 2017 г.

Совет директоров Банка России на мартовском заседании впервые с сентября 2016 г. принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 9,75%. Затем на заседании в апреле регулятор снизил ключевую ставку еще на 50 б. п. - до 9,25% годовых, хотя эксперты ожидали менее стремительного смягчения денежно-кредитной политики. Свое решение ЦБ объяснил замедлением инфляции, значение которой уже приблизилось к целевому уровню в 4%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Динамика ключевой ставки Центробанка
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама