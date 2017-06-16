ЦБ обозначил готовность продолжить снижение ключевой ставки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России на сегодняшнем заседании совета директоров принял решение снизить ставку на 0,25 п. п. - до 9%. Это уже третье подряд снижение ставки с начала текущего года.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции по итогам заседания, что простор для снижения ставки во втором полугодии 2017 года сохраняется, однако регулятор не исключает пауз в смягчения денежно-кредитной политики. При этом Набиуллина предупредила, что денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться умеренно-жесткой на протяжении нескольких лет, пока инфляционные ожидания не закрепятся на стабильно низком уровне.

В частности, по словам Набиуллиной, паузы в снижении ключевой ставки могут возникнуть в случае реализации ряда рисков со стороны нефтяных цен и динамики инфляции. "У нас прогноз уровня ключевой ставки на конец 2017 года 8,25%, что тоже предполагает паузы в снижении ставки. Я думаю, потенциальные паузы в снижении ключевой ставки могут быть связаны с динамикой рубля, урожаем, геополитикой, динамикой инфляционных ожиданий, если они не снижаются ниже 10%. То есть это те факторы, которые могут как-то говорить о том, что нужно денежно-кредитные условия сохранять немного более жесткими", - говорит главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.

Макропрогноз

Одним из факторов снижения ключевой ставки на заседании 16 июня регулятор указал продолжение восстановления экономической активности. Центробанк при этом повысил прогноз темпов роста ВВП в 2017 году до 1,3-1,8% с 1-1,5%, отмечая, что наряду с ростом инвестиций и промышленного производства увеличивается потребление домашних хозяйств. На 2018-2019 гг. регулятор сохранил темпы роста российской экономики на уровне 1-1,5% и 1,5-2% соответственно, в 2020 году ЦБ также ожидает роста на уровне 1,5-2%.

"В настоящее время умеренный рост потребительских расходов не создает инфляционного давления в условиях увеличения предложения товаров и услуг. С учетом текущих восстановительных тенденций Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП", - говорится в пресс-релизе регулятора.

При этом аналитики отмечают, что в комментарии регулятора несколько раз упоминались риски, связанные с дефицитом трудовых ресурсов. "Вместо внешних рисков регулятор в сегодняшнем пресс-релизе несколько раз упомянул о рисках, связанных с ситуацией на рынке труда. ЦБ повысил прогноз роста ВВП, однако обратил внимание на рост дефицита трудовых ресурсов в некоторых секторах российской экономики. В итоге риск отставания производительности труда от роста зарплат был назван важным источником среднесрочных инфляционных рисков. Мы разделяем эту точку зрения, и по этой причине считаем, что уровень реальной ставки по- прежнему должен будет превышать ее равновесное значение, составляющее 2,5-2,75%, по оценкам ЦБ РФ", - отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Банк России, как и обещал ранее, повысил в базовом сценарии цену на нефть на 2018-2020 годы с 40 до 42 долларов за баррель, объяснив это продлением соглашения об ограничении добычи нефти странами-экспортерами.

На текущий год регулятор сохранил цены нефти на уровне около $50 за баррель, указав в макропрогнозе, что ожидает сохранения цен на нефть вблизи текущих значений (около $50 за баррель) до марта 2018 г. и их последующего снижения до уровня около $40 за баррель в течение квартала с сохранением на достигнутом уровне на горизонте 2019-2020 гг.

Рисковый сценарий при этом по-прежнему строится на прогнозе в $25 за баррель; в сценарии, предполагающем рост нефтяных цен, регулятор ожидает увеличение нефтяных котировок до 60 долларов за баррель к 2020 году.

Санкции и внешние шоки

Эксперты отмечают, что в пресс-релизе по итогам сегодняшнего заседания совета директоров регулятора максимальное внимание уделено внутренним факторам. "ЦБ пытается разрушить связь между инфляционными ожиданиями и динамикой курса, избегая упоминания внешних рисков. Главный сюрприз сегодняшнего пресс-релиза связан с тем, что он максимально сосредоточен на внутренних факторах. Мы же считаем, что более жесткая в сравнении с ожиданиями риторика ФРС, а также развернувшаяся в Сенате США дискуссия об ужесточении санкций против России стали важными аргументами против понижения ставки на 50 б. п. на сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ", - отмечают в Альфа-банке.

При этом Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции отметила, что "ЦБ не видит большого влияния ужесточения санкций на финансовый рынок РФ".

"Кстати, и эффект ранее введенных санкций, на наш взгляд, практически исчерпан. Что касается влияния на банки - да, уменьшатся сроки для финансирования с 30 до 14 дней, мы здесь не видим больших рисков для банковской системы", - заявила она.

По словам Набиуллиной, проблем для Минфина в случае расширения санкций США на суверенный долг регулятор также не видит. "Что касается долга - пока неясно, что предполагается, и будет ли что-то предполагаться. Но, на наш взгляд, если это будет касаться новых выпусков ОФЗ, то не думаю, что это большая проблема для Минфина и в целом для экономики, у нас нет больших планов по наращиванию госдолга, и есть инвесторы, которым эти бумаги интересны. Если вдруг будет возможность запрета владения этими ОФЗ, то распродажа из портфелей будет означать убытки для тех же компаний, которые туда вложились. Прежде всего тех же американских компаний, которым придется по дешевке распродавать. Участники российского финансового рынка с удовольствием эти активы купят", - заявила она.

По мнению Олега Кузьмина из "Ренессанс Капитала", ЦБ достаточно консервативен в предпосылках по внешним условиям. "И цена на нефть там стоит низкая, и, я думаю, что снятия санкций тоже никакого не рассматривалось. Поэтому нельзя сказать, что ухудшение настроения рынка из- за последнего решения по санкциям идет сильно вразрез с предпосылками по внешним условиям ЦБ", - отметил аналитик.