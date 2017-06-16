СМИ: "ВКонтакте" закрыла свой офис в Киеве

Marca: Роналду сообщил партнерам по сборной Португалии, что покинет "Реал"Спорт 16 июня, 21:07
Трамп заявил об отмене решения Обамы по нормализации отношений с КубойМеждународная панорама 16 июня, 20:57
Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева примет участие в церемонии открытия Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 20:51
Левон Аронян выиграл шахматный супертурнир в СтавангереСпорт 16 июня, 20:47
Наина Ельцина: Гельмут Коль сделал многое для развития отношений Германии и РоссииОбщество 16 июня, 20:45
В Киеве арестован подозреваемый в причастности к убийству ВороненковаПроисшествия 16 июня, 20:39
Путин: Гельмута Коля будут помнить как сторонника дружественных отношений ФРГ и РоссииПолитика 16 июня, 20:35
"Канцлер единства": жизнь и карьера Гельмута КоляМеждународная панорама 16 июня, 20:31
Меркель: Коль понял, что объединение Германии неотделимо связано с объединением ЕвропыМеждународная панорама 16 июня, 20:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Киевский офис социальной сети "ВКонтакте" закрыт после введенных украинскими властями санкций в отношении компании. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского представительства Влад Леготкин.
"Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", - цитирует его агентство Укринформ.
16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.
Представители "ВКонтакте" на Украине тогда заявили об аполитичности и пообещали защитить интересы пользователей и партнеров. По информации пресс-службы компании, ресурс ежемесячно посещает 16 млн пользователей, что делает его самой популярной социальной сетью на Украине.