СМИ: "ВКонтакте" закрыла свой офис в Киеве

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Киевский офис социальной сети "ВКонтакте" закрыт после введенных украинскими властями санкций в отношении компании. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского представительства Влад Леготкин.

"Юридическое лицо на Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", - цитирует его агентство Укринформ.

16 мая Украина объявила о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе "Яндекс" и все его сервисы, Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Украинские провайдеры обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.

Представители "ВКонтакте" на Украине тогда заявили об аполитичности и пообещали защитить интересы пользователей и партнеров. По информации пресс-службы компании, ресурс ежемесячно посещает 16 млн пользователей, что делает его самой популярной социальной сетью на Украине.