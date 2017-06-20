РСТ: туроператоры выполнили обязательства перед "ВИМ-Авиа" и не имеют перед ней долгов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Туроператоры в полном объеме выполнили финансовые обязательства перед авиакомпанией "ВИМ-Авиа", сообщил во вторник вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.
"Долгов у туроператоров перед авиакомпанией "ВИМ-Авиа" нет, это было признано всеми сторонами. То есть туроператоры добросовестно платили и платят, даже есть небольшое превышение по графику. Авиакомпания признала поступление этих средств", - сказал Осауленко на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.
Он не стал озвучивать сумму, которая уже оплачена за отмененные чартерные перевозки. "Но сумма немаленькая. Скорее всего, авиакомпания не будет возвращать эти средства туроператорам, а перевозчик отработает их на других направлениях и в другое время", - добавил Осауленко.
Чартерные рейсы из российских регионов, отмененные из-за компании "ВИМ-Авиа, смогут восстановить силами других авиакомпаний через две недели.
"Возвращение к заявленным объемам перевозок должно заработать в течение 10 дней - двух недель. Вчера было обращение в адрес туроператоров, чтобы они донесли информацию до авиакомпаний и помогли сформировать чартерные рейсы. Поток туристов не ослабевает, в первую очередь это российские направления: Крым и Краснодарский край", - сказал Осауленко.
По его словам, один из вариантов решения проблемы - привлечение иностранных компаний к программе "ВИМ-Авиа". "Возможность вхождения на чартерные перевозки программы "ВИМ-Авиа" иностранных компаний - вопрос достаточно интересный и серьезный. Благодаря этому появятся дополнительные емкости для перевозки российских туристов на международных направлениях, а освободившиеся самолеты российских авиакомпаний можно будет использовать для перевозок по стране", - уточнил вице-президент РСТ.
Ранее сообщалось, что Ростуризм попросил туроператоров обсудить с авиакомпаниями восстановление перевозок из регионов в Крым и Сочи, которые были сокращены из-за проблем "Вим-Авиа", чтобы люди из регионов РФ получили возможность прилетать на Юг не через Москву, а напрямую. Также сообщалось, что Минтранс РФ прорабатывает предложение Ростуризма о привлечении иностранных авиакомпаний для выполнения чартерной программы "ВИМ-Авиа" по зарубежным направлениям.
В последнее время "ВИМ-Авиа" массово задерживает рейсы из разных аэропортов. Перевозчик объяснял это поздним прибытием воздушных судов с технического обслуживания. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 чартерных направлений.