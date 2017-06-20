ВТБ: ужесточение санкций незначительно повлияло на настроения западных инвесторов

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ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Ужесточение западных санкций в отношении РФ незначительно повлияло на настроения западных инвесторов, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах лондонской сессии форума "Россия зовет!"
"Я думаю, что пока, все-таки, инвестиционный мир решил, что это (ужесточение санкций - ред.) - не существенный фактор", - сказал Костин.
Как сообщалось ранее, Сенат США проголосовал за расширение санкций в отношении России. В частности, если санкции будут расширены, российские банки не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней (сейчас 90 дней), а срок финансирования российских нефтегазовых компаний сократится до 30 дней.
Кроме того, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте конгресса США говорится, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России. Один из пунктов документа гласит, что в течение 180 дней Казначейство США и управление Национальной разведки должны предоставить конгрессу детальный доклад о потенциальных последствиях расширения санкций США на ОФЗ, евробонды и деривативы.