Росатом сохраняет планы по принятию инвестрешения по АЭС в Иордании к концу 2017 года

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Росатом рассчитывает, что инвестиционное решение по проекту строительства атомной электростанции (АЭС) в Иордании будет принято к концу 2017 года, как ранее было запланировано российской и иорданской сторонами.
Об этом сообщил первый заместитель главы Росатома Кирилл Комаров на пресс-конференции в рамках "Атомэкспо-2017".
"Как мы и планировали с нашими уважаемыми иорданскими коллегами, до конца 2017 года должно быть принято так называемое инвестиционное решение по проекту (строительства АЭС - прим. ТАСС), потому что когда мы в 2015 году садились за стол переговоров, было очень много вопросов открытых с неизвестными ответами на них, с белыми пятнами, начиная от того, как будет продаваться электроэнергия, что такое энергосистема страны, как вписать в эту энергосистему блок, сколько их должно быть, на каких принципах иорданская сторона готова инвестировать в проект, на каких - российская. Это серьезные вопросы, которые требуют привлечения целого ряда консультантов, которые должны помочь с ответами на эти вопросы", - отметил замглавы Росатома.
"Я думаю, что в течение этого года большинство ответов на все вопросы могут быть получены, и мы сможем вместе с нашими иорданскими коллегами перейти к уже обсуждению конкретного решения", - сказал Комаров.
Как сообщалось, в Иордании планируется построить АЭС в составе двух энергоблоков по 1000 МВт каждый. Сооружение атомной станции позволит Иордании не только полностью обеспечить свои потребности в электроэнергии, но и даст возможность для экспорта в другие страны - Сирию и Ирак. Строительство двух блоков АЭС в Иордании оценивается в 10 млрд долларов.