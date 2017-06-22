Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прожиточный минимум за I квартал 2017 года составил 9 тыс. 909 рублей

Экономика и бизнес
22 июня, 14:36 UTC+3

В IV квартале 2016 года эта цифра составляла 9 тыс. 691 рубль

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения за I квартал 2017 года на уровне 9 тыс. 909 рублей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В IV квартале 2016 года эта цифра составляла 9 тыс. 691 рубль.

Согласно постановлению кабмина, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 тыс. 701 рубль (рост на 235 рублей), для пенсионеров - 8 тыс. 178 рублей (рост на 178 рублей), для детей - 9 тыс. 756 рублей (рост на 322 рубля).

Величина прожиточного минимума используется для расчетов уровня поддержки отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для выплат ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям.

Для этих целей принимается во внимание величина прожиточного минимума не в целом по России, а в каждом отдельно взятом регионе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
"Трудовая армия была настоящим концлагерем": потомок крымских немцев о истории семьи
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин потребовал в течение месяца закрыть свалку в Балашихе
2
Кучма: Европа ставит Украину на колени
3
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы о Великой Отечественной войне
4
Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект об отмене новогодних каникул
5
Сотрудник астраханского Минздрава, резко прокомментировавшая ситуацию с пациентом, уволена
6
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
7
На Украине в День памяти и скорби выписан первый штраф за георгиевскую ленточку
Темы дня
Загрузка...
Реклама