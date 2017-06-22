Прожиточный минимум за I квартал 2017 года составил 9 тыс. 909 рублей

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения за I квартал 2017 года на уровне 9 тыс. 909 рублей. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В IV квартале 2016 года эта цифра составляла 9 тыс. 691 рубль.
Согласно постановлению кабмина, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10 тыс. 701 рубль (рост на 235 рублей), для пенсионеров - 8 тыс. 178 рублей (рост на 178 рублей), для детей - 9 тыс. 756 рублей (рост на 322 рубля).
Величина прожиточного минимума используется для расчетов уровня поддержки отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, для выплат ежемесячного пособия на ребенка, для выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям.
Для этих целей принимается во внимание величина прожиточного минимума не в целом по России, а в каждом отдельно взятом регионе.