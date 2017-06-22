Евтушенков: "Система" готова рассмотреть любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что компания готова рассматривать любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью".

"Мы готовы рассматривать любые варианты для обсуждения", - сообщил он ТАСС.

Ранее АФК "Система" предложила "Роснефти" во внесудебном порядке оценить результаты реорганизации "Башнефти" (подконтрольна "Роснефти"). "АФК предлагает механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации "Башнефти" и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании", - рассказал ТАСС представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

Евтушенков, отвечая на вопрос, может ли идти речь о конкретной сумме или об активах, сказал, что "речь не о том конкретно и не об этом", и добавил, что компания заинтересована в обсуждении различных вариантов урегулирования спорта.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал комментировать предложение АФК "Система", однако заявил о необходимости проверить его легитимность. "С учетом того, что некоторые предложения об урегулировании поступали ранее в суд, нам надо проверить, идет ли речь о каких-то легитимных предложениях. Поэтому я пока воздержусь от комментариев", - сообщил журналистам глава "Роснефти".

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".