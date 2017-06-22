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Евтушенков: "Система" готова рассмотреть любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью"

Экономика и бизнес
22 июня, 20:19 UTC+3

АФК "Система" ранее предложила "Роснефти" урегулировать спор во внесудебном порядке

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков заявил, что компания готова рассматривать любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью".

"Мы готовы рассматривать любые варианты для обсуждения", - сообщил он ТАСС.

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Ранее АФК "Система" предложила "Роснефти" во внесудебном порядке оценить результаты реорганизации "Башнефти" (подконтрольна "Роснефти"). "АФК предлагает механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации "Башнефти" и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании", - рассказал ТАСС представитель АФК "Система" Сергей Копытов.

Евтушенков, отвечая на вопрос, может ли идти речь о конкретной сумме или об активах, сказал, что "речь не о том конкретно и не об этом", и добавил, что компания заинтересована в обсуждении различных вариантов урегулирования спорта.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал комментировать предложение АФК "Система", однако заявил о необходимости проверить его легитимность. "С учетом того, что некоторые предложения об урегулировании поступали ранее в суд, нам надо проверить, идет ли речь о каких-то легитимных предложениях. Поэтому я пока воздержусь от комментариев", - сообщил журналистам глава "Роснефти".

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд рублей убытков, причиненных "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд рублей с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия.

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд рублей. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

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