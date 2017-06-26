Глава Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Глава национализированного в прошлом году Приватбанка Александр Шлапак написал заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка.

"Соответствующее заявление председателя банка уже подано в наблюдательный совет организации и может быть рассмотрено на следующем заседании наблюдательного совета в конце июля", - сказано в сообщении и уточняется, что пока "председатель правления продолжает руководить банком".

В пресс-службе отметили, что Шлапак "лучшим образом выполнил задания, которые ставились перед ним со стороны правительства и набсовета". По информации украинских СМИ, глава банка ушел в отпуск, после чего уже не планирует возвращаться на свою должность.

Шлапак руководит Приватбанком с декабря 2016 года. Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре прошлого года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Глава Нацбанка Украины (тогда Валерия Гонтарева) заявила, что государство вынуждено было национализировать Приватбанк, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране.

Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 22 декабря подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь владельцем 100% акций банка является государство в лице министерства финансов Украины. 23 июня минфин принял решение о докапитализации Приватбанкабанка. На первом этапе, по данным главы ведомства Александра Данилюка, будет вложено $865 млн.