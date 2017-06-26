Глава Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку

Долги и браконьеры: что мешает побороть лесные пожары в байкальском регионеСибирь 26 июня, 16:18
Бруклинский дом Аль Капоне выставлен на продажу за $2,85 млнОбщество 26 июня, 16:04
Премьер-министр Словакии считает, что матч молодежного ЧЕ Италия - Германия был договорнымСпорт 26 июня, 16:02
Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду во время финала Кубка конфедерацийСпорт 26 июня, 15:50
Самигуллин: Кубок конфедераций дает возможность поделиться опытом межрелигиозного единстваСпорт 26 июня, 15:49
Олег Королев: в Липецкой области продолжится комплексное развитие сельских территорийНовости партнеров 26 июня, 15:46
Главком ВМФ: четвертый "Борей" спустят на воду в августеАрмия и ОПК 26 июня, 15:38
В Югре прошел митинг памяти первого мэра Нефтеюганска Владимира ПетуховаНовости Урала 26 июня, 15:35
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовствеОбщество 26 июня, 15:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Глава национализированного в прошлом году Приватбанка Александр Шлапак написал заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба банка.
"Соответствующее заявление председателя банка уже подано в наблюдательный совет организации и может быть рассмотрено на следующем заседании наблюдательного совета в конце июля", - сказано в сообщении и уточняется, что пока "председатель правления продолжает руководить банком".
В пресс-службе отметили, что Шлапак "лучшим образом выполнил задания, которые ставились перед ним со стороны правительства и набсовета". По информации украинских СМИ, глава банка ушел в отпуск, после чего уже не планирует возвращаться на свою должность.
Шлапак руководит Приватбанком с декабря 2016 года. Правительство Украины после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в декабре прошлого года приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшими акционерами которого были днепропетровские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Глава Нацбанка Украины (тогда Валерия Гонтарева) заявила, что государство вынуждено было национализировать Приватбанк, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию в стране.
Министерство финансов Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 22 декабря подписали договор о продаже всех акций Приватбанка. Теперь владельцем 100% акций банка является государство в лице министерства финансов Украины. 23 июня минфин принял решение о докапитализации Приватбанкабанка. На первом этапе, по данным главы ведомства Александра Данилюка, будет вложено $865 млн.