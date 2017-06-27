В Microsoft назначили нового главу российского подразделения

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания Microsoft назначила нового главу российского подразделения, с 31 августа эту должность займет Томаш Боченек. Об этом говорится в сообщении компании. На этом посту он сменит Павла Бетсиса, который останется в компании для передачи дел до конца августа.
В настоящее время Боченек занимает пост операционного директора Microsoft в России.
Ранее ТАСС сообщал, что контракт Бетсиса истекает в июле и менеджер не планирует оставаться в компании после его завершения.
Как рассказал ТАСС сам Бетсис, его уход из Microsoft является долгосрочным планом. "Если бы меня спросили еще 20 лет назад, когда я уйду из операционной деятельности, я бы назвал именно эти даты. Это связано исключительно с моими жизненными этапами: мои дети выросли и стали самодостаточны. Теперь я бы хотел использовать свое личное и профессиональное время иначе и заняться собственными инвестпроектами", - сказал он.
Бетсис пришел в компанию в 2014 г. За время его руководства Microsoft в России продемонстрировал рост бизнеса выше среднерыночного. Компания не раскрывает показатели, однако ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, говорил, что в кризисный 2014-2015 финансовый год (длится с 1 июля по 31 июня) объем бизнеса в долларах показал нулевой рост, в 2015-2016 гг. - вырос на 2-5%, а в текущем финансовом году компания ожидает роста на уровне 10-15% (при этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, объем российского рынка информационных технологий в 2015 г. снизился на 8,8% к 2014 г. в сопоставимых ценах; объем российского IT-рынка за 2016 г. снизился на 1,7% - до 747,4 млрд руб.) По словам собеседника агентства, за 2014-2017 гг. бизнес Microsoft в России рос преимущественно за счет сегментов крупного корпоративного бизнеса (основной рост), и среднего и малого бизнеса.
"Последние три года, с одной стороны, были достаточно сложными в связи с непростыми рыночными условиями. При этом команде удалось достичь довольно хороших результатов. Я уверен, что с приходом нового президента хорошие результаты будут продолжаться. У Томека большой опыт в Microsoft, кроме того, последние два года он работал в роли моего заместителя", - сказал Бетсис.
Боченек работает в IT-индустрии более 25 лет. До своего прихода в Microsoft работал в Hyundai, Compaq и IBM. К Microsoft присоединился в 2000 г. в качестве генерального директора Microsoft в Польше, за время его руководства рост бизнеса компании на локальном рынке превысил 200%, отмечается в сообщении Microsoft.
В 2005 г. Боченек был назначен вице-президентом по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе, в его зону ответственности входило развитие продаж, маркетинга и услуг в регионе. Следующие три года занимал позицию генерального менеджера по потребительским рынкам в Центральной и Восточной Европе.
На позиции операционного директора Microsoft в России Боченек отвечал за рост и цифровую трансформацию бизнеса. Имеет ученую степень в области электротехники Варшавского технологического университета и степень магистра делового администрирования Открытого университета Великобритании и Университета Миннесоты.
На новом посту Боченек будет подчиняться президенту Microsoft в Центральной и Восточной Европе Дону Грэнтаму.