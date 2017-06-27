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Кибератака не сказалась на работе крупнейших российских банков

Экономика и бизнес
27 июня, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В пресс-службе Хоум Кредит банка объяснили, что в настоящее время сайт не работает в связи с проверкой защищенности систем

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. IT-системы Сбербанка и Альфа-банка работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Ранее во вторник атаке вируса-шифровальщика Petya подверглись такие компании, как "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold).

"Все системы банка работают в штатном режиме", - сказал сотрудник пресс-службы Сбербанка, отвечая на вопрос о том, фиксировал ли банк хакерские атаки.

В пресс-службе Альфа-банка отметили, что в кредитной организации не зафиксировали кибератак. "Мы внимательно мониторим ситуацию. Банк обладает надежной системой защиты", - отметили в Альфа-банке.

В то же время сайт Хоум Кредит банка не работает, начиная с 16:45 мск. "У нас сейчас идет проверка защищенности систем банка в рамках превентивных мер в связи с массовыми атаками на компании", - пояснили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Последний раз крупная атака на компьютерные системы российских компаний и госучреждений была зафиксирована 12 мая. Атака была в рамках масштабной операции неизвестных хакеров, которые при помощи вируса WannaCry "напали" на компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.

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