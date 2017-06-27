Вирус Petya атаковал компании России и Украины

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Атаке вируса-шифровальщика Petya подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Масштабная атака на компании в России и на Украине была зафиксирована в районе 14:00 мск. В сообщении Group-IB говорится, что вирус распространяется в локальной сети так же, как известный вирус WannaCry. Специалисты компании установили, что недавно вирус Petya использовала группа Cobalt с целью скрыть следы целевой атаки на финансовые учреждения.

"Среди жертв кибератаки оказались сети "Башнефти", "Роснефти", Mondelеz International, Mars, Nivea, TESA и другие", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Mars в России сообщили ТАСС, что проблемы в результате атаки были только у бренда корма для животных Royal Canin, а не у всей компании. Представитель Royal Canin подтвердил наличие сложностей с IT-системами подразделения.

"У нас действительно сейчас есть сложности с нашими IT-системами. Наши специалисты разбираются, пока нет дополнительной информации о причинах", - сказали в Royal Canin.

Также сообщается, что вирус атаковал компьютеры правительства Украины, магазины "Ашан", Приватбанк, операторов связи.

"Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), Приватбанк. Аэропорт "Борисполь", предположительно, также подвергся хакерской атаке", - сообщает Group-IB.

Последний раз крупная атака на компьютерные системы российских компаний и госучреждений была зафиксирована 12 мая. Атака была в рамках масштабной операции неизвестных хакеров, которые при помощи вируса WannaCry "напали" на компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России.

За расшифровку данных злоумышленники требовали от каждой жертвы заплатить по $600 в биткоинах. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.