Хакерская атака в РФ не сказалась на работе сайта Кремля

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новая хакерская атака на системы ряда компания в России не поставила под угрозу работу компьютерных систем Администрации президента РФ и официальный сайт Кремля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"(Все) работает стабильно", - сообщил он.
Ранее атаке нового вируса-шифровальщика Petya подверглись ряд компаний, такие как "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.
Вирус Petya блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Специалисты Group-IB также установили, что недавно этот вирус использовала группа Cobalt с целью скрыть следы целевой атаки на финансовые учреждения.