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Хакерская атака в РФ не сказалась на работе сайта Кремля

Политика
27 июня, 16:59 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что сайт работает стабильно

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Материал из 1 страницы
© ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Новая хакерская атака на системы ряда компания в России не поставила под угрозу работу компьютерных систем Администрации президента РФ и официальный сайт Кремля. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"(Все) работает стабильно", - сообщил он.

Ранее атаке нового вируса-шифровальщика Petya подверглись ряд компаний, такие как "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). Об этом говорится в сообщении компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Вирус Petya блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Специалисты Group-IB также установили, что недавно этот вирус использовала группа Cobalt с целью скрыть следы целевой атаки на финансовые учреждения.

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