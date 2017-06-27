Украинская "дочка" ВЭБ отключила IT-системы для избежания хакерской атаки

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Проминвестбанк, украинская "дочка" ВЭБ, отключил IT-системы в целях защиты от хакерской атаки. Системы банка не подверглись заражению, сообщил ТАСС представитель колл-центра кредитной организации.
"Сейчас по техническим причинам нет возможности воспользоваться сайтом банка, но мы вовремя успели отключили все компьютеры от сети, наш банк не был заражен", - сообщили в колл-центре украинского банка.
Оператор колл-центра также подчеркнул, что с картами банка "ничего не произошло".
Сайт Проминвестбанка временно недоступен.
Ранее компания Group-IB зафиксировала на Украине атаки с помощью вируса- шифровальщика Petya на компьютеры правительства, магазины "Ашан", Приватбанк и операторов связи. Как говорится в сообщении Group-IB, вирус Petya распространяется в локальной сети так же, как известный вирус WannaCry.
Вирус Petya блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Масштабная атака на компании в России и на Украине была зафиксирована в районе 14:00 мск.
"Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), Приватбанк. Аэропорт "Борисполь", предположительно, также подвергся хакерской атаке", - сообщает Group-IB.