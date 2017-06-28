Эксперты нашли способ локально остановить распространение нового вируса-вымогателя

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Эксперты разработчика программного обеспечения в сфере информационной безопасности Positive Technologies обнаружили способ локально остановить распространение нового вируса-вымогателя. Как рассказали ТАСС в компании, в ходе исследования образца вируса Petya, атаковавшего компьютеры 27 июня, специалисты обнаружили особенность, которая позволяет выключить вирус.

По данным Positive Technologies, вирус Petya воздействует на главную загрузочную запись (MBR - код, который нужен для последующей загрузки операционной системы) загрузочного сектора диска: вредоносная программа шифрует эту запись и заменяет ее собственными данными. После попадания в систему вирус дает компьютеру команду перезагрузиться через 1-2 часа, а после перезагрузки вместо операционной системы запускается вредоносный код. Однако, если успеть до перезагрузки запустить команду bootrec/fixMbr (позволяет восстановить MBR), то можно восстановить работоспособность операционной системы и запустить ее, отметили в Positive Technologies. Однако в этом случае файлы все равно останутся зашифрованы, для их расшифровки требуется знание специального ключа.

Локально отключить шифровальщик можно, создав файл "C:\Windows\perfc", отмечают эксперты Positive Texhnologies. Вирус, у которого есть права администратора, перед подменой MBR проверяет наличие по указанному адресу пустого файла без расширения с таким же именем, как название файла dll этого шифровальщика. Если вирус найдет такой пустой файл, то выполнение вирусной программы прекратится. "Таким образом, создание файла с правильным именем может предотвратить подмену MBR и дальнейшее шифрование", - отмечают эксперты Positive Technologies.

В том случае, если у вируса нет прав администратора, он не сможет проверить наличия пустого файла в папке "C:\Windows\". Тогда процесс шифрования файлов все же запустится, но без подмены MBR и перезапуска компьютера.

Превентивные меры

Чтобы не стать жертвой подобной атаки, эксперты рекомендуют обновить операционную систему Windows, а также сократить до минимума привилегии пользователей на рабочих станциях.

Если заражение уже произошло, платить злоумышленникам не стоит. "Почтовый адрес нарушителей был заблокирован, и даже в случае оплаты выкупа ключ для расшифрования файлов наверняка не будет получен", - отметили в Positive Technologies.

Для предотвращения распространения шифровальщика в сети эксперты рекомендуют выключить другие компьютеры, которые не были заражены и отключить от сети зараженные узлы. Также следует сохранить образы скомпрометированных систем, и если исследователи найдут способ расшифрования файлов, то заблокированные данные можно будет восстановить в будущем.

Новый Petya атаковал весь мир

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, причиной масштабной атаки на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России стал вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. В то же время в Лаборатории Касперского отмечали, что новое семейство шифровальщиков содержит некоторые признаки вируса Petya, но более детальный анализ показывает, что это новая модификация трояна.

По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых - украинские. В России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). Банк России также сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.

В последний раз крупная атака на компьютерные системы по всему миру была зафиксирована 12 мая, когда вирус WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число кибератак было зафиксировано в России.