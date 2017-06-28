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Совет Федерации одобрил внесение изменений в бюджет РФ на 2017 год

Экономика и бизнес
28 июня, 11:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Доходы бюджета увеличиваются на 1 трлн 191 млрд рублей, объем расходов увеличивается на 361,8 млрд рублей

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил изменения в закон "О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов". Соответствующие поправки были приняты Госдумой 21 июня.

Как подчеркнул в ходе заседания председатель комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, закон распространяется только на статьи и разделы, касающиеся текущего года.

Доходы бюджета увеличиваются на 1 трлн 191 млрд рублей - до 14 трлн 679 млрд рублей с 13 трлн 487 млрд рублей, при этом возрастает доля нефтегазовых доходов. "Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд рублей - до 16 трлн 602,6 млрд рублей с 16 трлн 240,8 млрд рублей", - отметил Рябухин.

Дефицит бюджета составит 1 трлн 923,8 млрд рублей, или 2,1% ВВП (действующим законом он предусмотрен в размере 2 трлн 753,2 млрд рублей, или 3,2% ВВП). Инфляция на 2017 год прогнозируется на уровне 3,8% вместо 4% в действующей редакции закона. Прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,19 трлн рублей с 86,806 трлн рублей. Прогноз цены на нефть повышен с $40 за баррель до $45,6.

Документ предполагает увеличить нормативную величину Резервного фонда до 6 трлн 453,3 млрд рублей с 6 трлн 76,4 млрд рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на 1 января 2018 года может быть снижен до 9 трлн 227 млрд рублей с 10 трлн 351,6 млрд рублей, то есть на 1 трлн 124,6 млрд рублей.

Согласно документу, правительство РФ сможет использовать 200 млрд рублей из Фонда национального благосостояния сверх предусмотренного в документе объема в случае недопоступления в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году запланированных доходов. Дополнительно 10 млрд рублей направляется на поддержку сельского хозяйства, в том числе на финансирование нового механизма льготного кредитования. Еще 25 млрд рублей пойдут на докапитализацию Россельхозбанка.

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