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"Роснефть" закрыла сделку по продаже Beijing Gas 20% "Верхнечонскнефтегаза" за $1,1 млрд

Экономика и бизнес
29 июня, 17:16 дата обновления: 29 июня, 17:19 UTC+3

Китайская компания приобрела долю в одном из крупнейших добывающих месторождений Восточной Сибири

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и китайская Beijing Gas Group Company Limited закрыли сделку купли-продажи 20% акций ПАО "Верхнечонскнефтегаз" (дочернее общество "Роснефти"), говорится в сообщении российской нефтяной компании.

Цена 20%-ного пакета акций составила около $1,1 млрд.

"В результате реализации сделки стороны создадут вертикально интегрированную систему сотрудничества. Китайская компания приобретает долю в одном из крупнейших добывающих месторождений Восточной Сибири с развитой инфраструктурой и доступом к нефтепроводу ВСТО, а "Роснефть" в свою очередь получает возможность выхода на перспективный внутренний газовый рынок Китая, включая конечного потребителя с помощью своповых поставок газа", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что принимая во внимание решение властей КНР перевести электрогенерацию Пекина с угля на газ и ускоренный переход автотранспорта Китая на газомоторное топливо, сделка открывает широкие перспективы для газового бизнеса "Роснефти" на китайском рынке. Оценка проекта подтверждает высокий потенциал ресурсной базы "Верхнечонскнефтегаза" - $3,2 в расчете на один баррель запасов углеводородов (по категории 2P методологии PRMS).

"Реализация проекта по вхождению корпорации Beijing Gas в предприятие "Верхнечоннефтегаз" позволит нам выйти на быстрорастущий рынок КНР. Для нас восточное направление является одним из наиболее перспективных и стратегически важных. Сотрудничество с Beijing Gas - яркий пример интегрального подхода "Роснефти", который способствует созданию надежного энергомоста между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона", - прокомментировал сделку главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Кроме того, "Роснефть" и Beijing Gas рассматривают варианты развития комплексного сотрудничества в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, предполагающего геологоразведку углеводородов, разработку месторождений, добычу и реализацию газа.

В ноябре 2016 года "Роснефть" и Beijing Gas подписали договор о продаже китайской компании 20% акций "Верхнечонскнефтегаза".

"Верхнечонскнефтегазу" принадлежит лицензия на разработку Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения. Текущие извлекаемые запасы месторождения по категории C1+C2 составляют 173 млн тонн нефти и газового конденсата и 115 млрд куб. м газа. Месторождение по объему запасов относится к участкам недр федерального значения. Текущий уровень добычи нефти - 8,5 млн тонн в год.

Beijing Gas входит в группу компаний Beijing Enterprises Group Limited и является ведущей компанией в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Компания управляет более чем 20 газовыми проектами в КНР, а также является собственником морского терминала по хранению и перевалке сжиженного углеводородного газа в Гуадао проектной мощностью 6 млн тонн в год.

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