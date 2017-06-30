Доверие к роботам и борьба с вирусами: о чем говорили на "Летнем Давосе" в Китае

В китайском городе Далянь завершил свою работу форум "Ежегодная встреча новых чемпионов", который часто называют "Летним Давосом". Это событие, которое проходит с 2007 года, организует та же команда, что и Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Отличие между двумя мероприятиями в том, что на китайском уделяют больше внимания новым технологиям и быстрорастущим отраслям экономики.

В этом году основной темой форума в Даляне была Четвертая промышленная революция и ее влияние на процессы в промышленности, бизнесе и политике.

Интернет со знаком плюс

Премьер-министр Китая Ли Кэцян на форуме заявил, что государство приветствует участие иностранных предприятий в китайской программе "Интернет плюс" и пообещал расширить открытость этого проекта. Эта концепция подразумевает внедрение промышленного интернета (возможность станков и устройств взаимодействовать между собой без участия человека и анализировать "большие данные"). По мнению авторов концепции, "Интернет плюс" даст дополнительный импульс развитию электронной коммерции, поможет создать "умные" фабрики и усилит присутствие интернет-компаний Китая на международном рынке.

"У иностранных инвесторов имеется огромное пространство для развития в китайской сфере "Интернет плюс", включая облачные платформы, телекоммуникации и трансграничную электронную торговлю", — цитирует Ли Кэцяна издание "Синьхуа".

Премьер-министр отметил, что правительство Китая может обеспечить "умеренный" надзор и регулирование для совместного развития как китайских, так и зарубежных компаний при помощи новой технологии.

Доверие к искусственному интеллекту

Одна из главных тем "Летнего Давоса" — искусственный интеллект. Эксперты заявили, что новые технологии существенно улучшат экономическую ситуацию и в отдельных странах, и во всем мире. Благодаря искусственному интеллекту, в 2030 году мировой ВВП вырастет на 14%, или $15,7 трлн. Это произойдет из-за существенного повышения производительности труда.

Все это будет возможно, если человечество перестанет бояться искусственного интеллекта. "Это не то, чего надо бояться. Это наше создание и то, что мы должны изучить и понять. Стать строителями, а не жертвами", — заявил на форуме директор компании Infosys Вишал Сикка. С ним согласен и президент китайского интернет-гиганта Baidu Чжан Я-Цинь: "Искусственный интеллект дополнит нас, а не заменит".

В то же время развитие искусственного интеллекта невозможно без принципиально нового типа законодательного регулирования.

Коммунальная экономика

Еще одна тема, о которой много говорили на "Летнем Давосе", — шеринговая экономика. Это бизнес, позволяющий людям эффективно использовать лишние ресурсы при помощи цифровых платформ. Яркий пример — сервис Airbnb, при помощи которого можно сдавать свободную комнату в квартире путешественникам.

Компании, работающие в этом сегменте, еще десять лет назад находились на периферии, а сейчас активно влияют на развитие различных отраслей — от туризма до перевозок. На форуме отмечался бурный рост таких компаний. Например, сети Hilton потребовалось 93 года, чтобы построить 600 тыс. гостиничных номеров. Airbnb смог достичь такого же уровня всего за четыре года.

В Китае шеринговая экономика развивается особенно стремительно. В 2015 году ее объем составлял $229 млрд, и, по прогнозам, он будет увеличиваться на 40% каждый год в ближайшие пять лет. К 2020 году оборот шеринговой экономики составит 10% от китайского ВВП. Растет и количество клиентов: в 2015 году услугами шеринговых компаний воспользовались 100 млн китайцев и гостей страны, а в 2016-м — уже 600 млн.

Успешным примером является сервис по поиску попутчиков Didi Chuxing. В 2015 году им пользовались более миллиона раз в день. За год это позволило сэкономить 510 млн литров топлива и избежать выброса 13,5 млн тонн диоксида углерода. В августе прошлого года компанию приобрел Uber.

Примером бурного применения шеринговой экономики является множество сервисов краткосрочной аренды. Если в России они только появляются и пока ориентированы лишь на водителей (например, московские и петербургские сервисы каршеринга), то в Китае можно взять напрокат велосипеды, мопеды, зонтики, баскетбольные мячи и даже бетономешалки. Одной из самых популярных услуг является кратковременная аренда портативных зарядных устройств для смартфонов.

У этого типа экономики много плюсов как для клиентов, так и для бизнеса и государства. Например, исследовательский центр Всемирного экономического форума обнаружил, что при помощи Airbnb на Олимпиаде в Рио разместилось столько болельщиков, что для них потребовалось бы построить 257 отелей. Таким образом, приложение помогло сэкономить немало средств на строительство отелей.

Однако на форуме звучала и критика в адрес такого типа деятельности — ряд экспертов считает, что шеринговая экономика сокращает множество рабочих мест, а также толкает вверх арендные ставки.

Бороться с Petya при помощи России

На форуме китайцы не только рассказывали о своем опыте, но и проявляли заинтересованность к чужому. "Китайцы понимают, что им необходимо наращивать опыт в сфере индустриальной безопасности за счет взаимодействия с Россией. У нас есть понимание того, как в данном случае ее обеспечить. К нам приезжает все больше делегаций из КНР, с Китаем осуществляется коммерческое сотрудничество, имеются китайские клиенты", — рассказал ТАСС вице-президент "Лаборатории Касперского" Антон Шингарев.

Он отметил, что взаимодействие двух стран позволит бороться с вирусами вроде Petya. Он заявил, что Китай готов вкладывать большие средства в кибербезопасность. В свою очередь, Россия обладает опытом и ценными знаниями, позволяющими успешно бороться с сетевыми преступниками.

Сергей Круглов