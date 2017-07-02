Расширение морских границ СЭЗ в Крыму привлечет дополнительные инвестиции

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля./ТАСС/. Расширение морских границ свободной экономической зоны в Республике Крым и городе Севастополе позволит привлечь дополнительные инвестиции, считает министр экономического развития республики Андрей Мельников.

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Президент РФ Владимир Путин в субботу подписал закон о включении внутренних морских вод и территориального моря РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова в состав свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму.

"Для Крыма это означает возможность реализации инвестпроектов в прибрежной зоне, к примеру, связанных с выращиванием аквакультуры, развитием туризма, в том числе и яхтенного, парусного спорта. Подобные предложения к нам поступают", - сообщил Мельников ТАСС.

Кроме того, отметил он, ряд крымских предприятий остро нуждаются в заборе технологической морской воды для производственных нужд. "Вода у нас приравнивается к полезным ископаемым, которые были выведены из режима СЭЗ. Но для функционирования целой группы крымских предприятий необходима вода для технологических нужд. Внесение поправок в закон позволяет им использование воды в режиме свободной экономической зоны", - сообщил Мельников.

Внесение изменений в закон поможет и рыболовам. "Расширение зоны СЭЗ в Крыму и Севастополе даст положительный эффект не только туризму, но и другим отраслям, например, рыболовной отрасли", - отметил ТАСС заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Крыму и Севастополю Вячеслав Токарев.

По его словам, в адрес ФАС поступали многочисленные обращения от предпринимателей, которые осуществляют деятельность с использованием судов, неоднократно проводились совещания, по результатам которых были подготовлены предложения по изменению законодательства.

Об изменениях в закон

Президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года подписал принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон "О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона "О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Речь идет о включении в состав территории СЭЗ внутренних морских вод и территориального моря РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова, что ранее не предусматривалось законом о свободной экономической зоне. В частности, после принятия закона, морские суда, смогут использоваться в территориальном море РФ вдоль прибрежной линии Крымского полуострова (морской пояс шириной 12 морских миль).

СЭЗ в Крыму

Свободная экономическая зона создана для привлечения инвесторов и предоставления им преференций. Получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на 10 лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов.

Одним из условий прохождения инвестиционного проекта (как в рамках СЭЗ, так и отдельно от нее) является обязательная регистрация компании на территории Крымского полуострова.

По данным главы Крыма Сергея Аксенова, объем заявленных инвестиций в рамках свободной экономической зоны в республике по состоянию на 23 июня 2017 года превысил 100 млрд рублей. Количество участников этой СЭЗ достигло 923, при этом 186 субъектов хозяйственной деятельности получили этот статус за пять месяцев этого года.

Уже начата реализация 164 проектов с общим объемом инвестиций около 205 млрд рублей. Запланировано создание порядка 18 тыс. рабочих мест.