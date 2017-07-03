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РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Россия может в ближайшие годы увеличить производство зерна на 30%, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе презентации в Италии инвестиционного потенциала РФ.
"Мы собрали рекордный урожай зерна в прошлом году - 120 млн тонн - и стали крупнейшим экспортером зерна в мире. Таких показателей мы не достигали со времен Советского Союза. Это рекорд в российской действительности, и мы надеемся быть близкими к этим цифрам и в этом году, и в последующие годы. Потенциал достаточно велик - мы можем вырасти по производству зерна еще примерно на 30%, и думаю, что так и произойдет в ближайшие годы", - сказал он.
В 2016 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в хозяйствах всех категорий составил рекордные 120,67 млн т. По данным Росстата, урожай пшеницы в прошлом году составил 73,29 млн т.
При этом в 2015 году Россия собрала 104,8 млн т зерна. А предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 г., когда аграрии собрали 108,1 млн т. Однако в советское время урожай с территории современной России был и больше, что достигалось за счет огромных посевных площадей. Так, в 1978 году было собрано 127,8 млн т зерна.