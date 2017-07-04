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Межтопэнергобанк закрыл часть офисов

Экономика и бизнес
4 июля, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Остальные отделения работают в консультационном режиме, сообщили в банке

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Московский Межтопэнергобанк, который в конце прошлой недели приостановил обслуживание юридических и физических лиц, временно закрыл часть своих офисов, при этом остальные отделения продолжают свою работу в консультационном режиме. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Кроме того, изменилась работа офисов в нескольких регионах России. Так, до 12:00 по местному времени будут работать отделения в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке, до 13:00 все офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове и Твери.

"Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, операциях по счетам, выписок, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе, для погашения кредитов", - говорится в сообщении банка.

Ранее Межтопэнергобанк сообщал о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. В банке тогда отметили, что финансовое состояние кредитной организации стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере. При этом до прошлой недели банк исполнял поручения клиентов, поддерживая ликвидность на необходимом уровне.

Ранее представитель пресс-службы Межтопэнергобанка рассказал ТАСС, что 24-25 июня банк производил технические работы по обновлению программного обеспечения. В связи с "накопившимися проблемами" аппаратно-программный комплекс после переустановки не смог продолжить работать в обычном режиме и возникли проблемы с проведением платежей, значительную часть пришлось проводить с ручной перепроверкой, что снизило скорость проведения платежей.

После того, как информация о проблемах в банке начала распространяться среди клиентов, "началась колоссальная перегрузка" и банк был вынужден ограничить обслуживание "просто чтобы сохранить возможность продолжать рассчитываться с клиентами в плановом режиме".

Согласно данным, предоставляемым кредитными организациями в ЦБ РФ, Межтопэнергобанк занимает 107-е место по размерам активов в банковской системе РФ.

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