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Китайская CEFC получит опцию по покупке доли в розничном бизнесе "Роснефти"

Экономика и бизнес
4 июля, 16:53 UTC+3 МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В рамках новой стратегии развития "Роснефть" планирует, в том числе, перейти к холдинговой структуре управления с проработкой пилотного проекта в розничном сегменте

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Роснефть" и китайская энергетическая CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого предусматривается опция для китайской корпорации по приобретению доли в розничном бизнесе "Роснефти", говорится в сообщении российской компании.

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Подписание документа состоялось в рамках официального визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает взаимодействие сторон в таких областях как разведка и добыча, нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами, розничные продажи и финансовые услуги. "В рамках новой стратегии развития "Роснефть" планирует, в том числе, перейти к холдинговой структуре управления с проработкой пилотного проекта в розничном сегменте", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что стороны также договорились рассмотреть возможность создания на территории РФ вертикально- интегрированного совместного предприятия для реализации проектов в нефтегазовой отрасли, а также совместного инвестиционного фонда.

Реорганизация розничного бизнеса

Ранее сообщалось, что "Роснефть" может уже в 2018 г. выделить розничный бизнес в рамках создаваемой холдинговой структуры управления. Источник в компании отмечал, что соответствующее предложение будет вынесено до конца этого года на совет директоров. Результатом перехода на холдинговую структуру должно стать повышение ответственности бизнес-блоков за финансовый результат и более гибкая система принятия решений, которая упростит внедрение инноваций на уровне бизнеса.

Как сообщалось ранее, новая стратегия "Роснефти", проанонсированная на встрече президента РФ Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, будет разработана и представлена на утверждение совета директоров до конца текущего года. Компания планирует сделать упор на технологический прорыв, цифровизацию и снижение операционных затрат в горизонте до 2022 г.

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