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Госдума приняла закон об иностранных инвестициях в Крыму

Экономика и бизнес
5 июля, 11:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Принятие закона позволит усилить контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во третьем, окончательном чтении закон о порядке применения законодательства РФ об иностранных инвестициях на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

Закон обязывает иностранного инвестора или группы лиц в течение 90 дней со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о регистрации хозяйственного общества, которое в соответствии с учредительными документами находилось в Крыму на день принятия республики в РФ, представить в уполномоченный правительством орган информацию о находящихся в их владении 5 и более процентов акций (долей), составляющих уставный капитал соответствующего хозяйственного общества. Речь идет о ситуации, когда данное хозяйственное общество осуществляет хотя бы один из видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, законом вводится положение, согласно которому непредставление иностранным инвестором или группой лиц уведомления о сделках с акциями (долями), составляющими уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение, влечет за собой лишение иностранного инвестора или группы лиц в судебном порядке по иску уполномоченного федерального органа права голоса на общем собрании акционеров хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение. В этом случае принадлежащие иностранному инвестору или группе лиц голоса не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов на общем собрании акционеров этого хозяйственного общества.

Закон предусматривает, что нарушения предписанных им норм подлежат рассмотрению арбитражными судами.

Принятие закона позволит усилить контроль за осуществлением иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, обеспечить соблюдение требований законодательства РФ иностранными инвесторами, а также предупредить злоупотребления в данной сфере, отмечается в пояснительной записке к документу.

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