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Минфин РФ направит на покупку валюты 74,3 млн руб. допдоходов от нефти

Экономика и бизнес
5 июля, 12:05 дата обновления: 5 июля, 12:07 UTC+3

Закупки будут проходить с 7 июля по 4 августа

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минфин России в период с 7 июля по 4 августа 2017 г. направит на покупку иностранной валюты 74,3 млн руб. Об этом говорится в материалах, размещенных на сайте министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 июля по 4 августа 2017 года, составляет 74,3 млн руб. Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 3,5 млн руб", - сообщается в документе.

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Ранее (с 7 июня по 6 июля) Минфин ежедневно закупал валюту в эквиваленте 2,1 млрд руб.

По данным Минфина, положительное отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей федеральному закону о федеральном бюджете на 2017-2019 гг., в июле 2017 г. прогнозируется в размере плюс 11,7 млрд руб. По итогам июня аналогичный показатель составил 29,6 млрд руб. против прогноза Минфина на уровне 41,2 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам июня 2017 года от оценки, осуществленной месяцем ранее, составило -11,6 млрд руб.

"Отрицательная величина отклонения в основном обусловлена тем, что фактический объем экспорта нефти и нефтепродуктов в июне оказался существенно ниже прогнозных оценок, рассчитанных исходя из базового сценария социально- экономического развития России, положенного в основу составления федерального закона о федеральном бюджете на 2017-2019 годы", - говорится в сообщении Минфина.

Механизм закупок валюты

Банк России по поручению Минфина будет закупать валюту на торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ РФ.

Как сообщалось ранее, Федеральное казначейство может начать закупать валюту для текущих расходов бюджета Минфина и на дополнительные доходы от экспорта нефти с января 2018 г.

По словам главы Казначейства Романа Артюхина, механизм предполагает самостоятельный выход Казначейства напрямую на Московскую биржу для покупки валюты как для текущих расходов федерального бюджета в валюте, так и для закупки валюты на дополнительные доходы от нефти, которые сейчас проводит Минфин. В данный момент, сообщал Артюхин, Казначейство готовит дорожную карту по разработке схемы закупки валюты напрямую на бирже.

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