Доллар превысил 60 руб. после сообщения Минфина о покупках валюты в июле

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже вырос на 60 копеек и составил 60,01 руб. после сообщения Минфина России о планах покупках валюты в июле. Как свидетельствуют данные биржи, курс доллара превысил отметку в 60 руб. впервые с 22 июня 2017 года.
Курс евро на торгах Мосбиржи вырос по состоянию на 12:16 мск на 52 копейки и составил 67,9 руб.
Ранее сообщалось, что Минфин в период с 7 июля по 4 августа 2017 года направит на покупку иностранной валюты 74,3 млн руб.