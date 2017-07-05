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Лукашенко заверил Европу, что в Белоруссии построят АЭС по стандартам МАГАТЭ

Экономика и бизнес
5 июля, 16:28 UTC+3 МИНСК 5, июля. /ТАСС

Белорусский президент отметил, что нормально воспринимает позицию Литвы, которая часто поднимает вопрос строительства БелАЭС

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МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Белоруссия построит безопасную атомную электростанцию по нормам и стандартам МАГАТЭ, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Я гарантирую вам, европейцам, что мы построим самую безопасную станцию", - отметил белорусский лидер, выступая в четверг на открытии сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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Лукашенко сказал, что нормально воспринимает позицию Литвы, которая часто поднимает вопрос строительства Белорусской АЭС.

"И недавно литовцам предложил: сколько мы будем ссориться из-за этой станции, давайте ее вместе построим и будем эксплуатировать как белорусско-литовскую станцию, чтобы она обеспечивала электроэнергией и Беларусь, и Литву. Если нужно - Латвию, Эстонию, Польшу и другие государства. Это же самый дешевый вид электрической энергии", - напомнил белорусский лидер.

Лукашенко считает вопрос строительства БелАЭС политизированным. "Давайте сядем вместе, разберемся как следует в этом вопросе и снимем его, не будем смешить весь мир. Нам, Литве и Беларуси, нужна эта станция", - сказал Лукашенко. Он также напомнил об Игналинской АЭС в Литве.

"Но мы же никогда не поднимали вопрос о том, что она опасна. Хотя мы от этой старой станции получали много негативных процессов", - сказал глава республики. "Мы понимали: надо время для того, чтобы решить этот вопрос. Понимаем и сейчас", - заверил президент Белоруссии.

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