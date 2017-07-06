"Нафтогаз": в контракте с РФ может быть сохранен принцип "бери или плати"

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КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Принцип "бери или плати" в контракте на поставку газа между Украиной и РФ может быть сохранен, однако в другом виде. Об этом в четверг сообщил главный коммерческий директор государственной компании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, комментируя переговорный процесс между сторонами после вынесения решения арбитражем.
"Требования "Газпрома" заключались в том, что "Нафтогаз" должен уплатить $43 млрд по этому пункту соглашения. Что касается других будущих объемов поставок газа, принцип "бери или плати" может быть сохранен в другом виде", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
Витренко добавил, что "Нафтогаз" не видит никаких проблем в применении этого принципа в будущем.
Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмском арбитраже) началось еще в 2014 году. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины с 2009 года. Слушания по иску "Газпрома" завершились в декабре 2016 года.
Требования "Газпрома" к "Нафтогазу" составляли более $37 млрд. Эта сумма включает в себя оплату задолженности за газ, поставленный в мае-июне 2014 года, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы, а также пеню за просрочку оплаты.
В конце мая 2017 года Стокгольмский арбитраж отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Уточнялось, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт газа, и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года, которая теперь будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах. Арбитраж предложил "Газпрому" и "Нафтогазу" самим договориться о суммах претензий по иску российской компании.
В настоящее время стороны ведут переговоры о суммах взаимных претензий в рамках решения Стокгольмского арбитража. Если переговоры не будут успешными, то окончательное решение будет за арбитражем.