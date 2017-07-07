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Страны БРИКС не приемлют протекционизм в мировой экономике

Экономика и бизнес
7 июля, 11:34 UTC+3 ГАМБУРГ ГАМБУРГ 7, июля. /ТАСС

Лидеры стран группы также призвали мировое сообщество к выполнению Парижского соглашения по климату

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ГАМБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) высказались против дискриминации и протекционизма в мировой экономике. Об этом говорится в коммюнике для прессы по итогам неформальной встречи лидеров на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге.

В мероприятии принял участие и президент РФ Владимир Путин.

"Мы решительно выступаем за то, чтобы многосторонняя торговая система основывалась на четких правилах, была прозрачной, недискриминационной, открытой и инклюзивной, а также за имплементацию и обеспечение соблюдения действующих правил и обязательств в рамках ВТО, и [мы] не приемлем протекционизм", - указано в заявлении.

Лидеры БРИКС обратили внимание на то, что рост мировой экономики укрепляется, однако риски спада сохраняются. "Перед лицом неопределенности в мировом хозяйстве крупные экономики должны усилить координацию в области макроэкономической политики и не допустить негативные последствия для стран с формирующимися рынками", - говорится в документе. Руководители стран "пятерки" также призвали ускорить выполнение договоренностей, достигнутых на министерских конференциях ВТО на Бали и в Найроби. Кроме того, они выразили надежду, что участники предстоящей в этом году министерской конференции ВТО в Аргентине добьются положительных результатов.

Также лидеры БРИКС подчеркнули "необходимость завершения нового цикла реформ МВФ и Всемирного банка в установленные сроки" и призвали развитые страны содействовать развивающимся странам в укреплении их потенциала в рамках реализации Целей устойчивого развития к 2030 году.

Вопросы экологии

Кроме того, в коммюнике содержится призыв к выполнению Парижского соглашения по климату.

"Мы призываем международное сообщество к совместному выполнению Парижского соглашения об изменении климата в соответствии с принципами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая такие принципы, как равенство и общая, но дифференцированная ответственность, а также соответствующие возможности с учетом положения дел в стране", - говорится в документе. Кроме того, лидеры БРИКС призвали международное сообщество "к выполнению обязательств по оказанию финансовой и технической помощи развивающимся странам в урегулировании их проблем, вызванных изменением климата".

В целом руководители стран объединения в коммюнике по итогам встречи выразили намеренность оценить накопленный опыт сотрудничества и наращивать взаимодействие, "а также далее расширять стратегическое партнерство во всех приоритетных областях". "Мы рассчитываем на успешное проведение IX саммита БРИКС в Сямэне (Китай) по теме "Укрепление партнерства ради безоблачного будущего", - указано в документе.

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БРИКС Саммит G20 в Гамбурге
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