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Первое арендное жилье в Москве в рамках соглашения ВТБ и АИЖК введут в 2018-2019 гг.

Экономика и бизнес
7 июля, 12:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

В июне стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития стандартного арендного жилищного фонда в регионах РФ

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Первое арендное жилье в рамках соглашения банка ВТБ и Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) будет введено в Москве в 2018-2019 годах. Об этом на Московском урбанистическом форуме заявил глава ВТБ Андрей Костин.

В конце июня АИЖК и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития стандартного арендного жилищного фонда в российских регионах. В рамках соглашения стороны будут обеспечивать создание проектов стандартного арендного жилья, а также координировать усилия по развитию рынка арендного жилья в России.

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"Что касается арендного жилья, то мы действительно сейчас возрождаем систему так называемых доходных домов, о которых вы, может, только у Достоевского читали. Мы с АИЖК уже на сегодня подписали, и они уже профинансировали 85 тыс. квадратных метров арендного жилья, которое мы строим на базе двух наших комплексов: Match Point у Кутузовского проспекта и "Символ", Золоторожский Вал. Это действительно достаточно компактное, достаточно недорогое жилье, которое уже в 2018-2019 году будет введено в строй", - отметил он.

Глава ВТБ добавил, что также планируется предусмотреть арендное жилье в еще одном жилом комплексе Москвы - "Сердце столицы".

"Это очень важно для москвичей прежде всего потому, что, конечно, купить квартиру не каждый может. А перейти к нормальной, цивилизованной аренде - это, конечно, абсолютно необходимо для развития города", - сказал Костин.

Программа арендного жилья

АИЖК реализует в России программу создания коммерческой аренды жилья в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье" по заказу Минстроя. Проект курирует первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

В целом, согласно документам Минстроя, власти РФ планируют привлечь до 2021 года около 100 млрд рублей частных инвестиций через закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости на реализацию пилотных проектов по строительству арендного жилья. Кроме того, для реализации пилотной программы также предусмотрены законодательные изменения по стимулированию рынка арендного жилья для вовлечения профильных инвесторов и управляющих компаний. Объем ввода арендного жилья в России в 2016 году составил 1,1 млн кв. м, или почти 1,4% от общего годового объема ввода жилья.

Объем инвестиций АИЖК в пилотные проекты по финансированию арендного жилья и апартаментов для коммерческого найма по итогам 2016 года составил 13,5 млрд руб.

Цены на арендное жилье от АИЖК в первом запущенном проекте в Москве выше рыночных: месячная ставка в студии от 25 кв. м. составляет от 39 тыс. рублей, двухкомнатной квартиры - от 59,5 тыс. рублей. В АИЖК полагают, что жилье будет востребовано у молодых сотрудников крупных компаний.

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